Oggi Lulù Selassié è tornata a sorridere grazie all’amore di Manuel Bortuzzo. Dopo aver parlato dei suoi momenti più bui nel corso dell’intervista a Verissimo, finalmente è stato il tempo di accogliere al suo fianco Manuel Bortuzzo. “Siamo felici, sereni, penso non ci lasceremo mai, siamo tornati a vivere”, ha commentato l’ex Vippone.

E’ questo il sogno più grande di Lulù svelato a Silvia Toffanin nel corso della sua ospitata ed anche Manuel si è detto pronto a diventare papà. Lulù la proseguito:

Non avrei mai immaginato di trovare l’amore. Prima di entrare sono andata a vedere i concorrenti ma vedendolo non ho pensato che era carino e che avrei voluto provarci… E’ quando meno te lo aspetti che ti capitano le cose più belle. Poi subito ho avuto questa attrazione verso Manuel. Dal primo giorno ci siamo legati, come se una calamita ci ha attirati uno all’altra.

Manuel ha svelato il motivo per il quale in un primo momento aveva preso le distanze dalla ragazza:

All’inizio avevo paura perché arrivavo già con mie paure nella Casa. Io non volevo avere a che fare perché credevo di non essere in grado. Poi alla fine la cura ai miei problemi l’avevo accanto. […] Oggi passiamo molto tempo della giornata a guardare i video nella Casa perchè certe cose non ci sembrano neppure vere…