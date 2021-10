Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono ritrovati nuovamente a parlare in maniera serena dopo l’allontanamento reciproco degli ultimi giorni. La giovane principessa etiope è apparsa più tranquilla di fronte alla prospettiva di un confronto con il nuotatore che, dopo i recenti atteggiamenti scontrosi nei suoi riguardi, ha accolto positivamente Lulù.

Manuel e Lulù tornano a parlare dopo il distacco

I due ragazzi hanno chiacchierato in maniera tranquilla affrontando diverse tematiche e commentando poi anche quello che è successo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Non è mancato l’imbarazzo di Lulù nel ritrovarsi nuovamente a parlare come i vecchi tempi con Bortuzzo.

A proposito di quello che sta succedendo tra Nicola e Miriana, Lulù ha commentato, conversando con Manuel:

Una cosa bella che mi è piaciuta, su Nicola, è stato quando qualcuno, non ricordo se Alfonso o altri, ha detto ‘Se ti piace bene altrimenti chiudi’ e Miriana ha risposto ‘perché devo chiudere, perché devo sbattere le porte in faccia a Nicola?’. Questa cosa mi è piaciuta…

Anche Manuel ha condiviso il punto di vista della ragazza ed ha aggiunto:

Però capisci che quando qualcuno lascia la porta aperta, anche nel caso suo, non vuol dire che la porta è aperta ed allora Nicola andrà a segno. Porta aperta significa che Nicola potrà o non potrà… E allora le porte aperte certo che ci sono…

A quel punto Lulù, stupita, ha chiesto tra chi, e la replica di Manuel ha lasciato senza parole:

Tra me e te… Nella consapevolezza che un giorno le cose possono andare, come no… ma non credo sia una cosa da preludere. Per me una porta si chiude se succede qualcosa di grave…

La conversazione è proseguita tra le risate dei due ragazzi che hanno fatto cadere (almeno per il momento) il muro.