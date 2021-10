La risposta “ambigua” di Manuel a Lulù al GF Vip (ma non è come sembra) – VIDEO

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono ai ferri corti? In queste ore sta girando incessantemente un video con una dinamica odierna accaduta nella Casa del Grande Fratello Vip che ha lasciato gli estimatori decisamente basiti.

La risposta ambigua di Manuel a Lulù al GF Vip

Lulù stava accarezzando il collo di Manuel e il nuotatore le ha dato una “rispostaccia”: “Perché devi toccarmi il collo? Cosa devi toccarmi? Il cazz*!”. La Selassiè “sconvolta” per i modi lo ha riferito ad Aldo Montano:

Manuel mi ha detto ‘ma perché mi tocchi il collo?’, io gli faccio ‘e che ti devo toccare? e lui ‘il cazz*’.

Io non credo ci sia stato quel tipo di “ambiguità” da parte di Manuel Bortuzzo ma la risposta, a mio parere, voleva significare: “Non toccarmi nulla”.

La storia personale di Manuel è terribile e dolorosa ma, senza alcuna ipocrisia, come concorrente del Grande Fratello Vip è un grosso “no”.

Bortuzzo e Lulù hanno messo le cose in chiaro e lei fa fatica, è vero. Ma certe risposte di Manuel sono di cattivo gusto e poco eleganti, non prendiamoci in giro.

Ecco il VIDEO.