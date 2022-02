Manuel Bortuzzo vuole rientrare al Grande Fratello Vip: l’appello

Manuel Bortuzzo è completamente innamorato della sua Lulù Selassié e dopo averla rivista nei giorni scorsi, i suoi sentimenti per la giovane principessa etiope sono aumentati ulteriormente. Per San Valentino il giovane ex nuotatore aveva intenzione di fare una bellissima sorpresa alla fidanzata ma non tutto è stato possibile.

Manuel Bortuzzo sogna di rientrare al GF Vip per Lulù

Sebbene sia riuscito a vedere la sua Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo non è riuscito a trascorrere del tempo con lei come aveva sperato. A quanto pare gli autori glielo avrebbero impedito per dare maggiore spazio alla parentesi dedicata all’ingresso di Alex Belli, con tanto di malcontento da parte di Bortuzzo.

Nel corso di una recente diretta Instagram, l’ex Vippone ha spiegato:

La sorpresa è stata bellissima. Ho provato in tutti i modi a trattenermi, perché non è così facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po’ di carica e farle capire che tutto va bene.

Manuel ha quindi svelato di aver rivolto un appello importante agli autori del Grande Fratello Vip, ai quali ha chiesto di poter rientrare nel reality per amore di Lulù:

Ho fatto un’intervista con Casa Chi, dove abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena per entrare. Quindi vediamo cosa si può fare, io sono disponibile a tutto per lei.

Questa volta sarà ascoltato da Signorini e dal GF Vip?