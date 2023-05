Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono davvero una coppia? Questo è quanto emerso dalle ultime indiscrezioni di gossip, ma una cosa è certa: i due sarebbero usciti allo scoperto decidendo di non nascondersi più. Che sia l’esordio di una nuova storia d’amore o una amicizia speciale, Manila e Stefano non si nascondono più, come emerge da una foto postata sui social.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei escono allo scoperto (sui social)

Dopo la fine della sua storia importante con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro sembra aver voltato decisamente pagina. Ad affiancarla sarebbe un’altra persona e, nel dettaglio, Stefano Oradei, il ballerino professionista ex maestro di Ballando con le Stelle. Secondo gli ultimi rumors, l’ex Miss Italia ed ex Vippona ed il ballerino si frequenterebbero ormai da diversi mesi.

Ma da dove spunterebbe adesso la foto che li ritrae insieme? Stefano Oradei nelle passate ore avrebbe tenuto una lezione di danza alla quale, tra le altre, avrebbero preso parte anche Angela Melillo e Milena Miconi, grandi amiche di Manila Nazzaro (il video in apertura).

A condividere la lezione di ballo è stata anche la pagina social dello sporting club Due Ponti di Roma che ha ospitato la giornata. Sebbene non si sia messa alla prova con le lezioni di danza, Manila Nazzaro sarebbe poi apparsa in uno degli scatti social dello sporting club, proprio accanto a Oradei.

Quello in apertura sarebbe esattamente il primo scatto ufficiale della presunta coppia dopo le varie indiscrezioni e gli indizi che sembrerebbero tutti indirizzare verso una nuova storia d’amore appena nata.