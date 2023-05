Manila Nazzaro e Stefano Oradei sarebbero ormai ufficialmente una coppia. L’ex Miss Italia ed ex concorrente del GF Vip avrebbe definitivamente archiviato la sua passata relazione con Lorenzo Amoruso, con il quale aveva preso parte a Temptation Island Vip. La donna ha voltato pagina e tra segnalazioni ed indizi social sarebbe ormai felicemente in coppia al suo nuovo compagno, il noto ballerino professionista.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei “ufficialmente una coppia”

La nuova relazione in corso tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei sarebbe freschissima ma i due inizierebbero a non nascondersi più. Sebbene non abbiano ancora ufficialmente confermato la storia, non mancano gli indizi social trapelati nelle ultime ore.

L’esperto di gossip Amedeo Venza, ad esempio, ha segnalato alcune Stories “sospette” che andrebbero a confermare la loro presenza nel medesimo posto: “Manila e Stefano sono ufficialmente una coppia! Ieri erano nello stesso posto”, scrive Venza.

Ma gli avvistamenti andrebbero avanti ormai da qualche tempo e chi li ha visti insieme nei locali della Capitale è pronto a giurare una certa complicità tra loro. Quando usciranno definitivamente allo scoperto?