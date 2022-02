Manila Nazzaro in finale? Lo sfogo con Delia: “tu mi hai dato ciò che da altri non ho ricevuto”

Manila Nazzaro potrebbe essere una possibile finalista del Grande Fratello Vip? Per scoprirlo dovremo attendere la prossima puntata del reality show di Canale 5, ma nel frattempo l’ex Miss Italia si è sfogata con Delia Duran alla quale si è legata particolarmente negli ultimi giorni.

Manila in finale al GF Vip? Lo sfogo con Delia Duran

La moglie di Alex Belli si è lasciata andare ad alcune considerazioni, asserendo: “Per me tu sei la vincitrice”. A suo dire, proprio Manila Nazzaro sarebbe la principale candidata a giungere in finale soprattutto perché è nella Casa dal giorno zero.

La speaker ha gradito molto le parole della sua nuova amica e a sua volta si è aperta con lui sfogandosi con le lacrime agli occhi:

Io sono contenta di tutto quello che ho fatto anche se a volte mi sono sentita sbagliata, mi hanno fatta sentire sbagliata ed anche inutile, a tratti qui dentro, e quindi ho messo in discussione tutto il tempo che ho sottratto ai miei figli, anche se io sono qui per i miei figli, lo sai adesso no? Quindi ho cercato di dare, di dimostrare, di essere me stessa. Non so se questo arriverà fino in fondo ma l’importante che questo è arrivato a te e che tu mi hai dato altro, stima e riconoscenza. Mi hai dato delle cose che ho avuto difficoltà ad avere da tante persone qui dentro ed io te ne sarò grata.

Delia l’ha confortata spiegando cosa, secondo lei, gli spettatori hanno trovato in Manila:

Le persone che ci guardano hanno visto che donna sei, perché sei una donna meravigliosa con la D maiuscola, hai sempre un giudizio giusto nel momento giusto, una critica costruttiva per tutti, una parola bella per tutti, e questo lo so che arriverà e arriva a casa!