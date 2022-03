Catena di salvataggio amara quella del Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan, dovendo scegliere tra Sophie Codegoni e Manila Nazzaro, ha scelto quest’ultima ma ha avuto qualche “incertezza”.

Dopo la puntata Manila si è detta delusa dall’indecisione della sua “best friend”: “Non mi ha salvato nessuno… sono arrivata da sola ad essere scelta tra due”, ha confidato la Nazzaro sfogandosi con Delia e Soleil subito dopo la diretta del GF Vip.

Secondo Manila, infatti, la Trevisan non ci avrebbe nemmeno dovuto pensare, in quanto, il loro rapporto è oggettivamente più forte rispetto a quello che ha con Sophie: “Ci sono rimasta male!”, ha aggiunto l’ex Miss Italia.

Per fortuna, durante la notte, è arrivato il chiarimento tra le due:

Miriana ha rassicurato la sua amica:

Io ho fatto solo il discorso al pubblico perché per me è difficile. Una è come se fosse mia nipote e una come se fosse mia sorella. In questo momento ho bisogno di Manila. Con Manila ho più affinità, certo. Sono anche legata a Sophie, da un mese e mezzo siamo un po’ staccate… A me ha fatto arrabbiare che tu avessi avuto il dubbio. Io non posso più permettermi di andare contro me stessa, per una volta scelgo il piacere di stare con te.