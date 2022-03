Kabir Bedi, ospite di Casa Chi, ha parlato di Manila Nazzaro dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip. Le sue dichiarazioni, inaspettatamente, non sono state quelle che tutti immaginavano.

Preferisco non parlare di una persona con cui non avevo un buon rapporto. Non sono felice del suo comportamento e preferisco non parlare di lei. Le ho semplicemente chiesto perché aveva cambiato il suo atteggiamento e mi ha accusato di essere un uomo che non ha rispetto per le donne e questo non è assolutamente vero!