Dopo il bacio saffico con Delia Duran e la furiosa litigata sotto la doccia con Alex Belli, Soleil Sorge è letteralmente scoppiata in lacrime nella Casa del Grande Fratello Vip avendo una forte crisi commentata pure da Manila e Miriana.

Terminata la lite con il man, Soleil si è resa immediatamente conto di aver fatto una brutta figura: “Scusate!”, ha farfugliato tra le lacrime, poi ha proseguito il suo sfogo (rigorosamente in lingua inglese):

Sono così fott***mente stanca e stufa di queste stron***e. E che mi vengano addossate colpe. Lui dice: ‘Oh, ammetti quello che hai provato e ammetti chi sei’. L’ho sempre fatto. Non ho mai nascosto niente!

PER ME È MIRIANA CHE SICURAMENTE NON HA CAPITO NIENTE DI QUELLO CHE HA DETTO SOLEIL, MIO DIOOOOO#GFVIP pic.twitter.com/6UUbq9SuKq

