La mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, torna a parlare di Jessica Selassié ed ancora una volta esprime il suo disappunto sull’atteggiamento della principessa etiope. In un’intervista al settimanale Mio, la donna ha svelato di non avere affatto cambiato idea sulla giovane Vippona dopo averle già in passato destinato copiose critiche.

Alla mamma di Sophie Codegoni continua a non andare a genio l’atteggiamento di Jessica nei confronti della figlia. Dalle sue parole emerge tutta la sua disapprovazione, al punto da dichiarare:

Mi ha lasciato spiazzata il suo comportamento con Sophie.

Al settimanale, la signora Valeria ha spiegato perché avrebbe messo in guardia la figlia Sophie da Jessica:

Le mie parole sono state interpretate male dal pubblico. Resto della mia opinione, ma forse il poco tempo che si ha a disposizione per dire le cose non mi ha aiutato. Riguardandomi mi rendo conto di averlo detto in modo forte, ho sbagliato i modi. Dicono che Jessica è una ragazza, ma io la considero una donna, io a 27 anni avevo già una figlia. Non è una ragazzina, è intelligente, è bella.

Quindi ha spiegato il motivo per il quale avrebbe criticato così tanto la principessa etiope:

Fa passare un messaggio sbagliato. Se Sophie litiga con Alessandro lei dovrebbe consolare lei e non lui. Se vedi Alessandro giù di morale e ti rendi conto che Sophie non se n’è accorta allora la vai a chiamare, non vai tu in piscina con lui.

Se è amica di Sophie, l’interesse deve scemare, anche se so che è difficile. Avremo modo quando uscirà dalla casa per chiarire, Jessica è una ragazza intelligente.

La signora Valeria ha poi espresso il suo parere anche su Alessandro Basciano:

Mi piace molto, certo ha un carattere particolare e ogni tanto fa delle battute infelici, ma sa chiedere scusa. Sicuramente fuori andranno avanti, ma è lì che dovranno conoscersi. Ho fiducia in questa coppia.

Infine su Soleil Sorge ha spiegato di essersi ricreduta:

L’ho rivalutata. Dà tanto a mia figlia.