Un mese fa, quando ancora non erano passati nemmeno dieci giorni dall’esordio del Grande Fratello Vip 6, la mamma di Sophie Codegoni si era lasciata andare ad uno sfogo social che aveva coinvolto pure Gianmaria Antinolfi.

La mamma di Sophie Codegoni era sbottata contro Gianmaria Antinolfi dopo la frase choc sulla figlia: “Tutti i miei amici mi hanno detto “chiavati Sophie”.

Valeria Pasciuti, quindi, era intervenuta duramente:

Ma cosa siamo diventate? Una merce di scambio per il successo? Ma tu, razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con delle telecamere e spero che dalle stesse telecamere tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia!

Poi la donna si era rivolta direttamente alla figlia:

Sophie: innanzitutto devi farti conoscere un po’ di più. Fuma di meno. Aiuta di più. Vai a letto un po’ prima per essere più attiva la mattina. Tira fuori la tua simpatia e la tua dolcezza.

Cerca una figura materna che addolcisca le vipere li dentro. Mi piacerebbe vederti come sei, meno impostata e cambiare le tue mille acconciature di capelli come fai anche a casa. Fai vedere anche di più il tuo splendido viso, ma soprattutto metti apposto quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano, li dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa e di quelle altre starlette che racconta di essersi “fatto”. Ma poi che lavoro fa ‘sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno che impari a vestirsi. Povero figlio del nulla!