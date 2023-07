Nel giorno in cui sono state pubblicate sul settimanale Chi le foto del pancino sospetto di Federica Pellegrini, l’ex nuotatrice ha confermato con un video di essere incinta. Un breve filmato in cui in maniera a dir poco originale ha fatto sapere ai suoi follower, senza alcun tramite giornalistico, di essere in dolce attesa. A svelare però il sesso del bebè è stata la futura nonna!

La mamma di Federica Pellegrini interviene

Cinzia Lionello, mamma di Federica Pellegrini, al settimanale Oggi.it ha svelato: “Sì, è in arrivo una bambina”. Proprio così: la Divina diventerà mamma di una femminuccia: “Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”, ha aggiunto la futura nonna.

Bella, sorridente e ironica: Federica Pellegrini si prepara a vivere la sua gara più bella, affiancata dal marito Matteo Giunta, entrambi visibilmente al settimo cielo.

La diffusione della notizia da parte dei giornali di gossip aveva indispettito l’ex nuotatrice per le modalità in cui si era dato spazio all’indiscrezione. Adesso a parlare è mamma Cinzia, che aggiunge:

Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso. Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio. Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora.