Federica Pellegrini è incinta, la conferma in un video dopo la dura reazione alle voci sulla gravidanza

Federica Pellegrini è ufficialmente incinta. Negli ultimi giorni è esploso il gossip in merito alla presunta gravidanza della Divina, sollevato prima da Dagospia e “confermato” da una serie di scatti sul settimanale Chi. Adesso a rompere il silenzio ci ha pensato proprio la ex nuotatrice con una reazione dura, seguita da un video che ne ha confermato la dolce attesa, seppur in modo alquanto articolato.

Federica Pellegrini è incinta: la conferma

In una intervista pubblicata oggi su Repubblica, nel medesimo giorno in cui spuntavano le immagini del suo pancino sospetto, Federica Pellegrini ha reagito alle voci sulla sua gravidanza usando toni piuttosto duri:

Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero.

Dopo poche ore, sia la Divina che il marito Matteo Giunta hanno confermato la gravidanza con un video alquanto contorto, dando risposta a tutti i dubbi e agli indizi. Approfittando della performance in vasca della nuotatrice Mollie O’Callaghan che, dopo 14 anni, le ha strappato per 13 centesimi il record sui 200 stile libero, ha scritto: “Gara incredibile. Davvero una delle migliori gare che abbia visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirvi una cosa… Congratulazioni ancora!”.

Il tutto accompagnato dall’emoji di un pancione e dalla scritta sul suo pancino: “La riprenderemo”.

E’ evidente che Federica stesse solo aspettando il momento migliore per poter confermare le voci sulla dolce attesa. Congratulazioni alla Divina ed a Matteo Giunta!