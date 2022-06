Emanuela Finn, mamma di Guendalina ed Edoardo Tavassi, ha un passato da attrice e personaggio televisivo: ne eravate a conoscenza? Con l’esordio dei due fratelli all’Isola dei Famosi, le curiosità dei follower sono aumentate, compresa questa.

La mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi è famosa: ecco perché

La mamma di Edoardo e Guendalina oggi ha 55 anni e negli ’80 era molto famosa. Ha preso parte a trasmissioni come “Indietro tutta”, con Renzo Arbore e Nino Frassica. Ma ha lavorato in programmi come “L’Araba Fenice” e “Fantastico”.

Per mamma Emanuela non solo televisione ma anche fiction e cinema tra “Commesse”, “Palla al centro”, “Un tassinaro a New York“, “Belli freschi” e “La più bella del reame”.

La signora Finn ha girato anche alcuni spot televisivi per marche di gelati.

Intervistata tra le pagine del settimanale Mio, ha svelato per quale motivo ha scelto la famiglia mettendo da parte la sua carriera dopo la fine del suo matrimonio:

Guendalina fu portata via dal padre e dopo sei mesi che non avevo sue notizie un giudice decise di chiederle con chi volesse stare. Fu affidata al padre ma io la seguivo e la amavo a distanza e tra noi c’è sempre stato un forte legame. Come col fratello, visto che era stata separata anche da lui.