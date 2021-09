Belen Rodriguez, mamma bis da poche settimane, si è raccontata oggi in una intervista a Verissimo ed ha svelato anche un retroscena sul malore che ha avuto durante la registrazione delle prime puntate di Tu si que vales.

Belen Rodriguez racconta il malore a Tu si que vales

Aveva di poco partorito la piccola Luna Marì, ma nonostante questo l’instancabile Belen Rodriguez non ha voluto rinunciare al lavoro tornando a Tu si que vales, in occasione delle registrazioni delle puntate in onda da stasera su Canale 5.

Proprio nel bel mezzo delle registrazioni però, la showgirl argentina ha avuto un malore. In merito ha raccontato oggi a Verissimo:

Sono tornata a lavorare dopo una settimana, ho fatto un pasticcio e questa è una cosa che voglio dire anche a tante donne che dopo il parto vogliono tornare subito in forma. Io perché ho preso i drenanti naturali, avendo deciso di non allattare più. La mia ginecologa mi ha detto di bere solo un litro d’acqua e sono andata in disidratazione.

Fortunatamente non ha avuto alcuna grave conseguenza ma la paura è stata tanta. A proposito della piccola, mamma Belen ha svelato un dettaglio legato al nome e rimasto finora inedito:

L’ho chiamata Luna per la canzone di Jovanotti ‘Chiaro di Luna’, che è una delle mie preferite. Forse per una cosa inconscia è andata così.