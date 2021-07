Questa mattina Belen Rodriguez ha aggiornato gli estimatori sul suo attuale stato di salute dopo il malore di ieri nel corso della nuova registrazione di Tu si que vales avvenuta pochi giorno dopo il parto.

Come sta Belen Rodriguez dopo il malore a Tu si que vales?

Belen stamattina ha pubblicato delle storie di Instagram in compagnia della piccola Luna Marì: “Mi mancherai tanto oggi” ha esclamato riprendendo la piccola appena sveglia.

Poi ha aggiornato gli estimatori:

Nelle storie successive, Belen è comparsa al trucco: “Arrivata in camper, ci sono”.

Pronto l’intervento dell’assistente Antonia Achille che ha spiegato:

Ieri praticamente siamo uscite con la carrozzella, ve lo volevo dire. Non riusciva neanche a camminare. Oggi, guardate qua. Tre flebo hanno fatto un miracolo. È ritornata.

Siamo appena tornati in hotel, non sono stata bene. Ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di fare Tu sì que vales. Intanto mi guardo questa cucciola e tutto mi passa.