Gigi D’Agostino, il famoso DJ e produttore torinese, è tornato alla ribalta dopo un periodo di assenza di oltre due anni dovuto a una grave malattia.

Il suo ritorno è stato annunciato in occasione del Festival di Sanremo 2024. D’Agostino ha annunciato per la prima volta di essere malato nel dicembre 2021, rivelando di combattere un “grave male” che lo aveva colpito in modo aggressivo.

Nonostante le speculazioni, D’Agostino ha preferito mantenere riservate le informazioni specifiche sulla sua condizione.

Ha descritto la sua esperienza come un “enorme trauma” e ha ringraziato i suoi fan per il loro sostegno durante questo periodo difficile.

Dopo un periodo di riposo e cure, D’Agostino ha annunciato il suo ritorno alla musica. Si esibirà al Festival di Sanremo 2024, segnando la sua prima apparizione in diretta televisiva.

Questo ritorno è stato accolto con entusiasmo dai suoi fan, ansiosi di vederlo di nuovo sul palco.

D’Agostino ha espresso la sua gratitudine per l’affetto e il sostegno dei suoi fan durante la sua assenza. Ha anche rivelato di sentirsi bene e di aver ripreso la sua vita normale.

Nonostante le sfide affrontate, D’Agostino rimane ottimista riguardo al suo futuro. Ha espresso il desiderio di concentrarsi sul presente e di non lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni.

Non era calcolato. Ho avuto qualche problema, poi mi sono ripreso, ma non riuscivo più a uscire né a incontrare gente. Sono stato così tanto chiuso, fra il Covid e il mio problema, che dopo ho dovuto affrontare una cosa che non avevo considerato, cioè la parte mentale. Quindi c’è stato un buco di alcuni mesi e poi, essendoci questa bella proposta, ho deciso di accettare. Per me è una prima volta, io la tv non sono mai riuscito ad affrontarla.

Come mai? Per la mia timidezza estrema, mi fa paura: per me è fantascienza andare in tv.

Se mi va di raccontare cosa mi è successo? Preferisco di no. È che già l’ho vissuta male, non solo per il dolore, ma anche perché non amo essere visto come se chiedessi compassione. Fosse per me non avrei mai detto neanche che stavo male.

Ho dovuto farlo perché a novembre 2021 avevo in programma un concerto, già spostato due volte per la pandemia. Sono stato “aggredito” da questa situazione e pensavo alla gente che per la terza volta si trovava il live annullato. È stato un momento tragico. Gradirei non spiegare altro perché se no metto in moto immaginari, ma a cosa serve?

Adesso sto bene. Certo ho vissuto un enorme trauma quindi non posso sapere qual è il mio futuro, ma mi ritengo fortunato in tutto. Tra le tante cose particolari della mia vita, anche in questo mi è successa una cosa particolare.

Ma mi concentro su come mi sento ora, ad un certo punto ho dovuto farlo, altrimenti il cervello continua a vivere di immaginazioni legate al dolore o al timore che lo potrai provare di nuovo, un loop in cui non voglio più entrare. Comunque sto bene, vado a camminare, a correre, ho ripreso la vita di prima.