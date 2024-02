Moglie e figli di Gigi D’Agostino: chi sono? Malattia e curiosità

Gigi D’Agostino, il cui vero nome è Luigino Celestino Di Agostino, è un famoso DJ e produttore italiano noto per la sua musica dance anni novanta: chi sono sua moglie ed i suoi figli?

Nato a Torino, ha iniziato la sua carriera come disk jockey e ha raggiunto il successo internazionale con brani come “L’amour Toujour”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gigi D’Agostino è molto riservato e non condivide molte informazioni sulle sue relazioni personali.

Vive a Lugano, in Svizzera. Nonostante le ricerche, non sono disponibili informazioni aggiornate al 2024 sulla moglie o sui figli di Gigi D’Agostino.

Nel 2022, Gigi D’Agostino ha annunciato di essere affetto da una grave malattia.

Dopo aver combattuto la malattia per due anni, nel 2024 ha annunciato di stare bene. Nonostante le difficoltà, ha continuato a fare musica e nel 2024 è tornato sul palco come ospite al Festival di Sanremo.

Fosse per me non avrei mai detto neanche che stavo male. Ho dovuto farlo perché a novembre 2021 avevo in programma un concerto, già spostato due volte per la pandemia. Sono stato “aggredito” da questa situazione e pensavo alla gente che per la terza volta si trovava il live annullato. È stato un momento tragico. Gradirei non spiegare altro perché se no metto in moto immaginari, ma a cosa serve?

Non era calcolato. Ho avuto qualche problema, poi mi sono ripreso, ma non riuscivo più a uscire né a incontrare gente. Sono stato così tanto chiuso, fra il Covid e il mio problema, che dopo ho dovuto affrontare una cosa che non avevo considerato, cioè la parte mentale.

Quindi c’è stato un buco di alcuni mesi e poi, essendoci questa bella proposta, ho deciso di accettare. Per me è una prima volta, io la tv non sono mai riuscito ad affrontarla. Come mai? Per la mia timidezza estrema, mi fa paura: per me è fantascienza andare in tv.