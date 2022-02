Mahmood, in gara al Festival di Sanremo 2022 insieme a Blanco, è stato colpito nel pomeriggio di ieri da un malore, poche ore prima dell’esibizione nella quarta serata dedicata alle cover dove hanno interpretato “Il cielo in una stanza”.

Siamo andati dritti come un treno perché era l’unica opzione. Ci abbiamo messo 5 mesi per fare ‘sto pezzo, figurati se ce n’era un altro, avremmo dovuto iniziare tre anni fa per prendere in considerazione altre opzioni. – ha svelato Mahmood a FanPage – Comunque è incredibile, sai, quando non hai dubbi su una canzone, cioè a me è successo così, proprio io non avevo nessun dubbio, l’ho ascoltata e già dentro di me sapevo che era una canzone che mi dava tanto anche a riascoltarla, per questo siamo andati dritti come un treno.