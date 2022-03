Lulù contro il televoto del GF Vip: “Barù? ha avuto gli aerei grazie a Jessica!”

Lulù Selassiè ha evidentemente perso la stima che nutriva nei confronti di Barù. E se Jessica ha avuto modo di parlare con lui, la sorella minore ha messo in discussione pure il televoto del Grande Fratello Vip.

Ha avuto gli aerei grazie a te Jessica.. sennò non glieli mandava nessuno. Mi dispiace ma sono troppo vera… sorry. Io sono vera e dico la verità, non sono falsa. Ha avuto due televoti che ha vinto contro due che stanno qui da sei mesi e infatti per me questa è una cosa molto, molto, molto ambigua.