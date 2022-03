Durante le chicche di gossip di Casa Chi, l’autore del Grande Fratello Vip ha svelato cosa è accaduto a Soleil Sorge dopo la sua eliminazione dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Soleil è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa senza cellulare e senza niente. Le è stata proposta la Pupa e il Secchione e attualmente si trova nella villa romana dove gireranno il programma. Sarà lei uno dei giudici del programma insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Come mai le hanno tolto il telefono? Perché prima di fare gli incontri con gli ex concorrenti rimasti in Casa devi essere imparziale. Per mantenere la stessa adrenalina ma anche per la discussione dell’offerta per partecipare allo show. E’ lo stesso sequel che ha avuto Tommaso, sono otto mesi di televisione consecutivi. Finito il GF Vip è diventato opinionista dell’Isola dei Famosi.