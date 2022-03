Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme vanno a convivere. Nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi, si è sviluppato questo retroscena dopo un periodo di “rodaggio” durato quasi due settimane.

Quei giorni sono andati benissimo e c’è stato l’inizio di una convivenza. Gianmaria ha portato Federica in un posto molto particolare, come se fosse una casa antica nella Parigi da vedere. Lui gli ha chiesto di convivere.

Nel corso delle chicche di gossip il giornalista di Chi Magazine ha svelato anche un particolare retroscena:

Ma Gianmaria, proprio mentre siamo in onda, mi ha mandato questo messaggio che fa molto ridere: “Devo querelare LettoQuotidiano.it perché ha fatto questo titolo: ‘Gianmaria rimasto senza un soldo, dopo il GF Vip nessuno si aspettava questo finale’. Spero che si tratti di una bufala o di un sito malinformato.

Gianmaria è andato a Parigi non solo per stare con Federica ma anche per lavoro. Ha una squadra da gestire e lavora, guadagna e fa quello che vuole con i suoi soldi.