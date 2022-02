Gianmaria e Federica sul triangolo del GF Vip: “Attori di basso livello!”

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, intervistati tra le pagine di Chi Magazine, hanno parlato del “triangolo” del Grande Fratello Vip con protagonisti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge.

“Sono contentissimo di essere uscito al momento giusto e di non aver vissuto questa vicenda dentro la Casa. Trovo tutto molto triste, patetico e teatrale. Inoltre c’è una base di profonda presa in giro per le persone che guardano. Sono attori di basso livello”, ha affermato Gianmaria.

Anche Federica è stata chiarissima:

E per quanto riguarda la possibilità di partecipare a Temptation Island, anche in questo caso le idee sono molto chiare, a cominciare da Antinolfi:

Per nessuna cifra al mondo. L’amore per me è una cosa seria e pur essendo un fan del programma, non riuscirei mai a mettere in gioco il mio cuore. E non perché potrei cadere in tentazione, ma perché il rispetto che ho per la mia fidanzata supera ogni logica televisiva.