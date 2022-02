Faccia a faccia particolarmente approfondito tra Miriana Trevisan e Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli, in più di una occasione, ha lamentato la falsità dell’ex di Non è la Rai, dopo le critiche che le ha rivolto nel Confessionale.

Tra le due donne è finalmente il momento di un chiarimento: “Per me non ci sono vittime in tutta questa situazione” ha affermato Miriana scagliandosi duramente anche contro il bacio che l’attrice si è scambiata con Soleil:

Sei stata vittima di Alex? Lui in realtà ha avuto ragione. Io non lo capisco un bacio così! Sono troppo adulta, non posso normalizzarlo agli occhi degli altri. Alla luce di quello che è successo non ci sono vittime né carnefici. Ognuno vede quello che vuole vedere, io non ho la verità assoluta, non sono quella che ti può ferire. Chi ti può ferire è tuo marito e basta, io non sono nessuno per te.

A dare fastidio a Miriana pare essere stato il bacio tra Delia e Soleil, secondo lei in contraddizione con il dolore mostrato:

Miriana crede pure che Delia si sia lasciata influenzare da Soleil e spiega i motivi per cui ha criticato la sua relazione con Alex:

Io non gliela darei mai ad un uomo un’altra possibilità dopo quello che mi ha fatto vedere pubblicamente, dopo quella sofferenza, con una velocità tale. Tutte queste cose qui non le voglio normalizzare perché non sono così. Qui dentro non ho visto vittime da nessuna parte.

C’è qualcosa che non mi convince. Questa cosa non la posso capire e non la voglio capire. Non è normale niente di tutta questa cosa! Io non ho più voglia di giustificarmi, questa è la prima e l’ultima volta che mi giustifico per un Confessionale. Non lo capisco, non lo posso capire e non voglio neanche.

Capisci che la gente ed io che sono normale vado in confusione? Non possiamo fare passare questo messaggio. E’ normale per voi. Baciando Soleil stai normalizzando questa cosa e stai dando ragione ad Alex. Io, nella mia normalità fuori moda ho cercato di unirvi facendo una azione bellissima… non lo capisco perché non è il mio linguaggio.