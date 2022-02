Nathaly Caldonazzo contro il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge? L’ex star del Bagaglino avrebbe parlato con la moglie di Alex Belli nel corso della serata così come riportano i colleghi di Biccy.it.

Purtroppo non ci sono dei riferimenti video in tal senso ma pare che Nathaly, descrivendo il bacio tra Delia e Soleil, abbia usato dei termini un po’ fuori luogo che non dovrebbero destare alcuna preoccupazione:

Secondo Nathaly quindi, una pomiciata stona ma vedere una donna “tradita”, “debole”, “sofferente” e “bisognosa” crea empatia ed è apprezzabile?

La concorrente del GF Vip avrebbe proseguito “incespugliandosi” in un terreno scivoloso:

Dal mio punto di vista spero che non faranno vedere quella scena a inizio puntata… In privato per me puoi fare quello che vuoi, non sono moralista in questo senso, però che delle ragazzine e dei ragazzi vedano questo… E non mi dire che è stato un limone per scarico energetico, perché da come me l’hanno descritta è stato un bacio con mani e tutto quanto… Comunque non era a stampo, capisci che non è normale per la maggior parte delle persone che hanno dei valori, delle tradizioni, dei figli? E’ un po’ deviante…