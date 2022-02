Dopo il party di sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge sono diventati i protagonisti assoluti delle dinamiche, in attesa di un chiarimento faccia a faccia.

Delia parla del bacio con Soleil e poi fanno pace

A fare il primo passo, proprio questa mattina, ci ha pensato Delia che ha voluto chiarire quanto accaduto per poterci mettere una pietra sopra una volta per tutte (e in vista della puntata di stasera):

Mi dispiace per quello che è successo. Volevo dirti che anche se tutti pensano che quel bacio può essere sbagliato, io in quel momento mi sono sentita leggera e ci siamo liberate di quella energia negativa. Non è stato sbagliato quel bacio, per cui non mi pento di averlo fatto… se vengo attaccata io ti proteggerò perché è stato bellissimo e sono super felice di averlo fatto.

Le due, successivamente, si sono concesse anche un abbraccio chiarificatore.

Soleil ha spiegato a Delia di essersi comportata in un determinato modo anche per via degli attacchi ricevuti da parte di Alex Belli.

Di contro, proprio la Duran, ha invitato l’italo americana ad un confronto con il marito:

Voglio che tu parli con lui… Ti voglio bene! Hai un anima unica e sei super intelligente.

Soleil, apprezzando questo gesto, si è anche scusata con Delia per quanto accaduto nel corso di questi mesi:

Mi dispiace per quello che hai dovuto vivere, da donna a donna. Non voglio più questa roba io…

Delia, senza rancore, le ha fatto capire di avere le idee molto chiare:

Abbiamo sbagliato, e non siamo vittime. Io ho capito tutto e questa è una cosa fondamentale.