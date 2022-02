Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo la lite tra Alex Belli e Soleil Sorge e il bacio saffico con Delia Duran, sono letteralmente cambiate le ultime dinamiche tra “congetture” e complottisti (fuori e dentro la residenza più spiata di Cinecittà).

Il consiglio di Katia a Soleil dopo il bacio con Delia: spunta la teoria del web

Katia Ricciarelli, dopo il bacio con Delia, avrebbe suggerito a Soleil di far finta di non ricordare nulla dell’accaduto. Sul web sono spuntati fuori un paio di video che ci parlano di una ipotetica organizzazione dettata dall’ex moglie di Pippo Baudo dopo aver chiacchierato con gli autori nel confessionale.

“Me l’hanno detto su…”, afferma Katia parlando con Soleil (con conseguente censura al seguito). Cosa avrà voluto dire la cantante lirica? Per il popolo della rete la Ricciarelli si sarebbe accordata con gli autori per dare delle direttive alla Sorge.

“Era un momento particolare perché eravamo un po’ tutti gasati ed avevano anche bevuto. Questo lo devi dire perché tanto lui ha un precedente, ricordati lui ha il precedente con Aldo!”, dice Katia nel video che vi riportiamo a seguire.

In sintesi? Katia avrebbe consigliato a Soleil di fingere di non ricordare (con la scusa dell’alcol) per uscirne meglio: sarà così oppure le teorie della rete sono molto fantasiose? I video a seguire, giudicate voi!

K: Era un momento particolare perché eravamo un po’ tutti gasati ed avevano anche bevuto. Questo lo devi dire perché tanto lui ha un precedente, ricordati lui ha il precedente con Aldo!

S: eh ma va beh

K: eh no! Me lo hanno detto su CENSURA

#gfvip pic.twitter.com/Nh4bUjyJIo — io_me (@CIUGLIA) February 20, 2022