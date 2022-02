Notte movimentata al Grande Fratello Vip per le sorelle Selassié. Anche questa volta sarebbe scoppiata una lite tra Lulù e Jessica per motivi non meglio identificati che sul web hanno già etichettato come “capricci”. La più giovane delle principesse, dopo aver visto la sorella nel letto con Barù entrambi intenti a dormire, avrebbe sbottato.

Lulù sveglia Jessica nel cuore della notte e partono gli insulti davanti a Barù

Il motivo del contendere tra Lulù e Jessica sarebbe stato proprio il letto nel quale dormire. La fidanzata di Manuel avrebbe infatti incitato la sorella a mandare via Barù – che nel frattempo era già tra le braccia di Morfeo – per poter dormire lei al suo fianco.

Lulù ha spiegato di non poter dormire con Giucas per non fare un torto a Manuel e nonostante sia Miriana che Basciano e Sophie abbiano cercato di convincerla a dormire con loro almeno per una sera, Lulù non avrebbe voluto sentire ragioni.

Stando al racconto degli attenti utenti di Twitter che hanno assistito alla discussione, Lulù avrebbe nuovamente attaccato la sorella offendendola:

Sei una stupida, non ascolti mai, ora chiedo al confessionale di chiamare la mamma perché non puoi fare così, devi svegliarti, dovevate mettervi in un altro letto, sei una pazza, sei una sfig*ta, smettila di fare la vittima!

Jessica di contro non avrebbe reagito ed alla fine ad andare via sarebbe stato proprio Barù. Non contenta però la più giovane delle principesse avrebbe raggiunto il foodblogger in camera, svegliandolo nuovamente e pregandolo di tornare da Jessica con la scusa che la ragazza fosse arrabbiata:

Barù devi venire di là, Jessica ora è arrabbiata con me, io non riesco a dormire se tu non vieni di là, per favore ti sto pregando, vieni a parlare con Jessica. Barù, Jessica sta piangendo!

L’uomo, di contro, avrebbe però sottolineato come non fosse certamente lui la causa delle presunte lacrime della ragazza.

Successivamente Lulù sarebbe tornata in camera continuando ad insultare la sorella prima di essere chiamata in confessionale. Intanto sui social sono in tanti a criticare l’atteggiamento di Lulù tacciata come capricciosa ed egoista.

Lulu un’ora fa: dai Baru dormi li, io dormo con Miri.

Baru e Jess si addormentano.

Lulu torna, sveglia Jess per svegliare Baru e mandarlo via.

Litigano. Baru si sveglia.

E lulu: tanto io mi sono già organizzata con altre persone. Come fate a giustificarla?#fairylu #jeru #gfvip — Stefany (@dobledouble) February 23, 2022

il punto non è solo che poteva dormire da un’altra parte (voglio vedere poi se jess l’avesse svegliata e non fatta dormire con manu) ma che umili una persona così anche con la persona che le piace

spiace ma non è sindacare sul rapporto tra sorelle, lulu è egoista #jerù — (@bohariet) February 23, 2022

Barù è stato un grande,ha fatto bene a non cedere al ricatto “vieni di là perche Jess piange”,questo tipo di comportamento non deve mai essere assecondato #jerù https://t.co/1kWyvKyMsn — COSIMO SA CHI PULISCE (@RORY53053268) February 23, 2022