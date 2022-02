Jessica svela perchè Lulù è ‘viziata’: il reale motivo dietro i suoi capricci

Il risveglio per Lulù Selassié non è stato dei migliori a causa di un mal di pancia che l’ha portata ad avere una piccola discussione con la sorella Jessica. La seconda finalista del Grande Fratello Vip ha infatti dato la colpa alla sorella maggiore di non averle fatto un massaggio alla pancia.

Dopo la discussione, Jessica si è sfogata con Miriana Trevisan raccontandole alcuni aspetti inediti dell’infanzia della sorella minore. I suoi racconti, in qualche modo, aiutano a comprendere alcuni atteggiamenti della giovane Selassié, spesso additata semplicemente come una ragazzina capricciosa. Dietro il suo comportamento, infatti, c’è qualcosa di molto più profondo:

Rispetto a tutti noi quattro, essendo lei… non aveva un punto di riferimento. Quando uscivamo pensavano che lei fosse adottata perché Clary è chiara, io sono chiara, mia mamma anche. Già aveva questo pallino quando era piccola e faceva sempre di tutto per stare attaccata a mia mamma per far capire che mia mamma era sua mamma perché lei aveva la pelle più scura.

Poi il fatto di non avere delle amiche quindi doveva sempre fare qualcosa per farsi accettare… Non solo per il colore della pelle, magari per invidia, tante cose… che poi sono le stesse che ho avuto anche io. Io e lei abbiamo avuto le stesse problematiche. Già un bambino a sei anni la insultò e lei ci rimase male e disse che voleva essere come noi, come la mamma perché gli unici scuri di carnagione sono i maschi della nostra famiglia. Poi a 14 anni le è successo quello che ha raccontato, quindi un susseguirsi di cose l’hanno resa più viziata e capricciosa rispetto agli altri tre fratelli perchè i miei genitori volevano farla sentire più amata.