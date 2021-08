Luca Onestini ha deciso di rompere il silenzio dopo i numerosi rumors sul suo conto in seguito all’annuncio della rottura con Ivana Mrazova. L’ex volto di Uomini e Donne ha categoricamente smentito tutte le notizie sul suo conto ed ha ribadito di stare molto male per la fine di una storia importante.

Luca Onestini interviene e smentisce il flirt con l’ex di Brosio

Nessun flirt con alcuna ragazza spagnola nè con la ex di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis. Parola di Luca Onestini che nelle sue ultime Instagram Stories ha puntato il dito contro coloro che avrebbero inventato la finta notizia solo per accrescere i propri follower su Instagram. Luca ha quindi fatto un breve incipit spiegando:

Io vengo da un periodo veramente complicato di grande sofferenza, ed andrà avanti: sto male adesso, sono stato male ieri e starò male i prossimi mesi perchè una storia lunga che rimane dentro e quando si chiude non è mai facile. Io cerco di distrarmi e divertirmi ma non è facile, quindi avere questa mancanza di rispetto, inventando tutte queste storie in questo periodo qua vuol dire che non devi avere un’anima.

Onestini ha poi smentito le notizie in cui viene attribuito ad altre donne, commentando:

Io sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni e come se non bastasse devo essere dipinto come un putt*niere, come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto, ma stiamo scherzando? Per delle notizie completamente infondate!

Rispetto all’ex di Brosio, Luca Onestini ha spiegato di non aver neppure parlato con la giovane, arrivata nello stesso locale accompagnata da un altro uomo. La De Vitis si sarebbe limitata solo a taggare lo stesso posto, sedendo distante da lui.

A tal proposito nelle passate ore era trapelata la notizia di un loro presunto flirt dopo le foto circolate sul web in cui i due sarebbero stati immortalati in occasione di un brindisi in compagnia di altre persone. Un frame che avrebbe colpito Ivana Mrazova al punto da realizzare alcune storie che secondo molti sarebbero in risposta a quanto visto sul suo ex fidanzato.

La presunta reazione con tanto di commento sarcastico della modella potete vederla nel video in apertura.