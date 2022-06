Marialaura De Vitis è sempre più vicina a Luca Daffrè. Ad un passo dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2022, la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show ha fatto una confidenza hot all’ex tentatore.

Marialaura ha confessato di aver fatto un sogno erotico con protagonista il naufrago. “Stanotte ti ho sognato”, ha confessato l’ex fidanzata di Paolo Brosio con un pizzico di malizia.

Luca Daffrè, stuzzicato dalla confessione della compagna di avventura, ha chiesto alcuni dettagli in più ma la De Vitis si è “ritratta”: “Non te lo posso dire”. A smuovere un po’ la situazione ci ha pensato Edoardo Tavassi, che ha messo alle strette la naufraga.

A questo punto, Marialaura De Vitis ha confessato:

No, ho sognato che lui bussava alla mia porta nella stanza d’hotel. Io sono andata a vedere chi fosse alla finestra e c’era il cervo. Allora ho aperto. Dopo il sogno è continuato. Come? Non ve lo dico!