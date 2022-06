L’Isola dei Famosi 2022 sta per giungere alle battute finali. Il prossimo lunedì sera andrà in scena la semifinale e, anche per questo motivo, il clima in Honduras è più rilassato ed Edoardo Tavassi è finito con le “chiapp*” al vento.

Edoardo Tavassi nudo all’Isola dei Famosi: Mercedez e Estefania lo spogliano

Estefania Bernal e Mercedesz Henger si sono divertite a spogliare Edoardo Tavassi mentre si trovava in acqua lasciandolo senza costume. Tutto nudo ha cercato di coprirsi con uno straccio, tra l’ilarità collettiva.

Ad assistere al divertentissimo spogliarello dalla riva c’era anche Maria Laura de Vitis.

Durante l’ultima puntata in diretta nel prime time, Nicolas Vaporidis è stato decretato il primo finalista dell’Isola dei Famosi. Con molta probabilità, anche Edoardo Tavassi conquisterà un gradino molto alto del podio essendo molto amato dal pubblico.

Nick Luciani e Mercedesz Henger, invece, sono finiti in nomination. Gennaro Auletto, dopo aver perso al televoto è finito a Playa Sgamatissima ed è stato eliminato definitivamente contro Pamela Petrarolo che ha avuto la meglio dopo il televoto flash.