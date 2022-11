La ship dei Rossenzo non ha affatto portato fortuna alla coppia formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, eliminata momentaneamente da Ballando con le Stelle 2022. Sono loro, infatti, ad aver lasciato lo studio al termine della settima puntata, perdendo nello spareggio contro Rosanna Banfi e Simone Casula e Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Biagiarelli ha ottenuto solo il 27% dei voti.

Lorenzo Biagiarelli eliminato a Ballando: ‘colpa’ dei Rossenzo?

Un’eliminazione ingiusta, secondo molti, anche se ancora non è detta l’ultima parola poiché ci sarà prossimamente lo spareggio che potrebbe far ritornare in gara Lorenzo Biagiarelli con la sua maestra di ballo.

“Momentaneamente eliminati, ma ringraziamo chi ci ha supportato dall’inizio… fino a qui”, ha commentato il fidanzato di Selvaggia Lucarelli dopo l’eliminazione, intervenendo su Twitter. E proprio la giurata e compagna di Lorenzo Biagiarelli aveva fatto una previsione poi rivelatasi azzeccata, prevedendo appunto la sua uscita di scena. Tutta “colpa” di Rossella Erra e dei Rossenzo.

Momentaneamente eliminati, ma ringraziamo chi ci ha supportato dall’inizio… fino a qui🙏🏼💙🕺🏼💥#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/n40MdQLKFM — Lorenzo Biagiarelli (@lorenzobiagiare) November 20, 2022

Dopo l’esibizione di Biagiarelli, infatti, la rappresentante della giuria popolare aveva spiegato al suo amato Lorenzo come sul web fosse nato l’hashtag a loro dedicato, i Rossenzo appunto, nato dall’unione dei loro nomi. Ed aveva rinnovato ancora una volta il feeling nei suoi confronti.

Ad intervenire era stata però Selvaggia Lucarelli che oltre a sottolineare la scena cringe aveva commentato: “Stasera esci Lorenzo sappilo, sei già fuori”. Detto, fatto.