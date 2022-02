Dopo il confronto/scontro di Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip, Lorenzo Amoruso ha condiviso un messaggio sconvolgente mettendo in “pausa” il suo rapporto con la sua compagna.

Mi sono innamorato di una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato …mi prendo il mio tempo per riflettere.