Giorgia Nicole Basciano, chi è la sorella di Alessandro: oggi al GF Vip

Si chiama Giorgia Nicole ed è la sorella di Alessandro Basciano. La ragazza entrerà oggi 7 febbraio nella Casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa al fratello ma soprattutto per confrontarsi con Sophie Codegoni, nei confronti della quale non aveva riservato parole di grande stima.

Giorgia Nicole Basciano, la sorella di Alessandro

Il flirt di Alessandro Basciano con Sophie Codegoni era stato caratterizzato da alti e bassi ed anche la sorella dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne si era espressa con una lettera su DiPiù nella quale aveva detto addirittura di preferire Jessica Selassiè all’ex tronista.

Poi aveva fatto un passo indietro ed intervenendo su Instagram aveva spiegato di essere stata fraintesa e di non avere nulla contro Sophie, augurando al fratello la felicità e, possibilmente, meno liti tra loro.

Oggi tuttavia la giovane Giorgia Nicole potrebbe intervenire anche per mettere in guardia Alessandro Basciano dall’amicizia con Gianluca Costantino, suo vecchio conoscente ma che al GF Vip si sarebbe rivelato tutt’altro che un amico.

Chi è: le curiosità

Giorgia Nicole ha un profilo Instagram abbastanza seguito nel quale condivide i suoi scatti personali ma senza svelare troppi dettagli sul suo privato. E’ una modella nel settore fitness ed una appassionata di moda.

Nel 2016 è apparsa diverse volte nel programma Ciao Darwin. In passato ha avuto una relazione con Jack Vanore, ex tronista di Uomini e Donne, poi terminata per motivi non noti. Attualmente dovrebbe essere single.