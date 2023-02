Ivana Mrazova, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha chiarito, una volta per tutte, quali sono stati i motivi della rottura con Luca Onestini, generando la sua insolita reazione una volta terminata la diretta.

Ivana e Onestini litigano dopo la diretta del GF Vip

“Sono qui dentro da 10 giorni e, vedendo Luca, non avevo nessuna aspettativa. L’ho trovato così come me lo ricordavo e questo mi ricorda un pò il nostro GF. Non so come evolverà questa cosa, ho bisogno di un pò di tempo. La situazione ora è tranquilla”, ha affermato Ivana.

Secondo Alfonso Signorini, uno dei motivi per i quali Ivana e Luca si sono lasciati, sarebbe la distanza che si era venuta a creare tra di loro durante la pandemia, unita alla perdita del padre di lei:

Non sapevo come gestire questo dolore. Lui all’inizio, non potendomi raggiungere per il Covid, mi è stato vicino. Poi sono subentrate litigate inutili, io invece avevo bisogno di un supporto più psicologico, non il fatto che non mi avesse raggiunto in quel momento. In questi quasi tre anni e mezzo, ogni volta che ci siamo allontanati abbiamo fatto un pò fatica. Ho paura a lasciarmi andare di nuovo, ero innamorata, pensavo fosse l’uomo della mia vita.

Dopo la diretta, Ivana ha raccontato tutto a Luca ed Onestini ha – addirittura – tirato in ballo l’avvocato:

Te non hai capito amore… una cosa a me non la devi fare: mentire. Perché io faccio pubblicare tutto, muovo gli avvocati, perché poi non ti conviene e dopo piangi che fai una figura di merd*. Io le bugie non le accetto, mi spiace… adesso vado a chiedere che mi facciano vedere parola per parola e prega che tu non abbia detto cazzate sennò ti faccio un mazzo così.

Onestini ha citato gli avvocati ma non ha aggiunto nulla di particolare, quindi state sereni, era un chiaro momento di rabbia.