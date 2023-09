Uno dei programmi più attesi dal pubblico è la nuova edizione di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti. Il programma torna in onda venerdì 22 settembre e già sono emerse delle indiscrezioni un po’ particolari.

Lite a Tale e Quale Show? Vestito sparito: “Discussione con quella voce da oca!”

In questi giorni, i partecipanti si stanno allenando duramente in sala prove per perfezionare le loro performance. Tuttavia, recentemente è emersa la notizia di una presunta lite tra due dei concorrenti.

Secondo Amedeo Venza e Deianira Marzano, due volti di Tale e Quale Show avrebbero litigato nel dietro le quinte del programma:

Durante le prove non si trovava il vestito di *** che doveva interpretare perché glielo aveva nascosto. Poi l’ha trovato il truccatore che poverino è finito in mezzo perché lei lo accusava di aver collaborato alla sparizione del vestito. Comunque hanno continuato a discutere anche durante i posati. Con quella voce da oca.

Di chi si tratterà?

Il cast di Tale e quale show è composto da:

Pamela Prati

Jasmine Rotolo

Jo Squillo

Maria Teresa Ruta

Ilaria Mongiovì

Ginevra Lamborghini

Lorenzo Licitra

Scialpi

Gaudiano

Alex Belli