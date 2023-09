Il Grande Fratello scappa da Tale e Quale Show: il cambio di giorno, cosa andrà in onda

Mediaset corre ai ripari e cambia giorno di messa in onda del Grande Fratello per quanto riguarda il venerdì sera. Dopo il brusco calo degli ascolti, l’azienda di Pier Silvio tenta la carta fiction così come anticipato dai colleghi di TVBlog.

Il Grande Fratello scappa da Tale e Quale: il cambio di giorno, cosa andrà in onda

Il Grande fratello abbandona, già subito da questa settimana la serata del venerdì. La serata che ha ospitato la seconda puntata settimanale del reality show by Endemol dunque verrà occupata già da questa settimana da un altro programma.

Il blog televisivo continua:

Venerdì sera 22 settembre 2023 quindi non andrà in onda il reality show condotto da Alfonso Signorini, ma la seconda puntata della nuova fiction interpretata da Massimo Ranieri “La voce che hai dentro“. La quarta emissione di questa nuova edizione del Grande fratello dunque verrà posizionata nella serata del giovedì. La serata che la scorsa settimana ha ospitato la prima puntata proprio della fiction con Massimo Ranieri.

Probabilmente il cambio di giorno potrebbe essere dettato dagli ascolti:

Ricordiamo che la scorsa settimana la fiction di Canale 5 “La voce che hai dentro” ha totalizzato una media di 2.481.000 telespettatori pari al 14,45% di share. La seconda puntata dell’edizione 2023-2024 del Grande fratello si è invece fermata ad una media di 2.008.000 telespettatori ed il 16,12% di share.

Numeri che evidentemente hanno fatto accendere la spia dell’allarme rosso ed hanno indotto la direzione palinsesti Mediaset del buon Marco Paolini a correre ai ripari.

Tale e Quale Show si scontrerà con la fiction di Ranieri e non con il Grande Fratello: chi avrà la meglio?