Primi scontri e antipatie al Grande Fratello e sorpresa per Alex Schwazer: cosa accadrà nella terza puntata

Nella prima serata di oggi assisteremo alla nuova puntata del Grande Fratello. Si tratta del terzo appuntamento in diretta, dopo la prima settimana ormai archiviata: cosa accadrà? Come di consueto è stato il padrone di casa Alfonso Signorini a lanciare le anticipazioni della serata, con uno spoiler relativo ad uno dei concorrenti più amati dell’edizione.

Grande Fratello, anticipazioni terza puntata 18 settembre 2023

Alfonso Signorini, in studio, sarà accompagnato anche questa sera dall’inviata Cesara Buonamici e dalla giovane Rebecca Staffelli che darà voce ai commenti del popolo social. Ma quali saranno gli argomenti centrali?

E’ passata appena una settimana dall’esordio della nuova edizione del Grande Fratello e tra i 21 concorrenti, o meglio, inquilini, iniziano i primi scontri, malcontenti e tensioni. Nel dettaglio, antipatie e malumori sarebbero state segnalate tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi. Stasera si indagherà per capire la vera natura del loro rapporto ed il vero motivo delle tensioni.

C’è poi in corso un altro scontro ma in questo caso di natura generazionale: Anita, Samira e Letizia avrebbero qualcosa contro Grecia Colmenares ed anche in questo caso, stasera si tenterà di saperne di più direttamente dalle protagoniste di queste tensioni.

Oltre alle prime liti ci sarà anche la prima vera sorpresa con protagonista Alex Schwazer. Sarà ripercorso il suo percorso agonistico, tra successi e cadute, e lo raggiungerà nella Casa la moglie Kathrin.