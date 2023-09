Nel mondo dello sport, talvolta, c’è più di quanto si possa vedere nelle luci dei riflettori. Dietro a ogni grande campione c’è spesso una figura di sostegno che gioca un ruolo cruciale nella loro vita. Nel caso di Alex Schwazer, il campione olimpico di marcia, questa figura è sua moglie, Kathrin Freund.

Kathrin Freund, chi è la moglie di Alex Schwazer e mamma di Ida

Kathrin Freund è nata a Vitipeno ed è cresciuta lì insieme alla sua famiglia. Attualmente ha 38 anni ed è un’estetista di talento.

Gestisce un centro estetico nel suo paese natale insieme alla sua sorella Silke. Sebbene la sua professione non sia legata allo sport come quella del marito, ha dimostrato di essere una persona di grande forza e determinazione nel suo sostegno a Alex.

La storia d’amore tra Kathrin e Alex ha radici profonde. La loro relazione è iniziata nel 2016, quattro anni dopo la fine della lunga relazione tra Alex e la campionessa di pattinaggio artistico Carolina Kostner.

Nel 2019, hanno deciso di legarsi ancora di più e hanno celebrato il loro matrimonio il 7 settembre. Tuttavia, prima di questo, la coppia aveva già dato il benvenuto alla loro prima figlia, Ida, due anni prima del loro matrimonio.

Il sostegno dopo le accuse di doping

Ciò che rende la storia di Kathrin e Alex ancora più affascinante è il loro rapporto durante i momenti più difficili della vita del campione.

Il marciatore è stato coinvolto in controversie legate al doping e ha subito squalifiche che hanno messo in discussione la sua carriera. In quei momenti, è stata Kathrin a rimanere al suo fianco, incoraggiandolo a non arrendersi.

La sua presenza costante e il suo sostegno incondizionato hanno contribuito a rafforzare il legame tra di loro.

Nonostante sia sposata con uno dei più noti campioni dello sport italiano, Kathrin ha sempre preferito mantenersi lontana dalla ribalta mediatica. La sua modestia e la sua riservatezza l’hanno portata a concentrarsi sulla sua famiglia e sulla sua professione, evitando di attirare l’attenzione indesiderata.