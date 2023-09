Alex Schwazer è un concorrente ufficiale del Grande Fratello e la sua partecipazione sta già suscitando particolare interesse. Ma conoscete sua bellissima moglie e quando si sono sposati? Scopriamo tutti i dettagli compresi i figli della coppia.

Moglie e figli Alex Schwazer: ecco chi sono

Ex concorrente di Pechino Express 2022, Schwazer è noto per essere stato un campione olimpico nella gara dei 50 chilometri a Pechino nel 2008. Tuttavia, è stato coinvolto in uno scandalo legato al doping che lo ha messo in difficoltà.

Nel 2021, è stato scagionato da tutte le accuse in Italia, ma l’Agenzia Mondiale Antidoping e l’Organizzazione dei Giochi Olimpici mantengono la sua squalifica in vigore fino al 2024.

Chi è e come si chiama la sua bellissima moglie? La dolce metà di Alex Schwazer risponde al nome di Kathrin Freund. È riuscita a conquistare il cuore dell’atleta nel 2016, e nel 2017 hanno dato il benvenuto alla loro primogenita che si chiama Ida.

Nel 2019, i due hanno celebrato il loro matrimonio con una romantica cerimonia in Alto Adige, e nel 2020 sono diventati genitori per la seconda volta con l’arrivo di Noah.

Cosa faceva la moglie di Alex prima di conoscerlo? Kathrin Freund era una donna semplice che gestiva, insieme alla sorella Silke, uno studio di estetica a Vipiteno.

Non è chiaro come si siano incontrati Alex Schwazer e Kathrin Freund, ma una cosa è certa: per entrambi è stato un colpo di fulmine, e oggi sono ancora innamorati e uniti più che mai.

Alex Schwazer in una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha parlato della moglie:

La conosco da una vita, ho sempre pensato che fosse la ragazza più bella di Vipiteno.