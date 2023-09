Nuovo orario al Grande Fratello: ecco quando si spengono le luci per andare a dormire

A che ora devono andare a dormire i concorrenti del Grande Fratello? A quanto pare gli inquilini della Casa non possono proseguire oltre le 2 e devono alzarsi dal letto entro le 9.30 evitando di stare in pigiama.

Nuovo orario al Grande Fratello: ecco quando devono dormire

Angelica chiamata in confessionale dal Grande Fratello ha riportato le nuove direttive sull’orario al resto del gruppo. In sintesi, gli autori avrebbero detto che, una volta spente le luci in Casa, tutti i concorrenti devono andare a dormire:

Mi hanno detto che appena spengono le luci è un segnale urgente che dobbiamo subito andare a dormire, non c’è un orario fisso e dipende anche da cosa stiamo facendo, appena spengono si deve dormire.

Cosa ne pensate?

“Mi hanno detto che appena spengono le luci è un segnale urgente che dobbiamo subito andare a dormire, non c’è un orario fisso e dipende anche da cosa stiamo facendo, appena spengono si deve dormire” CHE ANSIA #GF pic.twitter.com/K16UwZczkr — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) September 18, 2023

Altri focus sul reality show

Squalifica al Grande Fratello? “Due ore di censura in tugurio”: ecco cosa potrebbe accadere https://t.co/MzkzHlF9m1 #gf #GrandeFratello — BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 18, 2023