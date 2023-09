Squalifica per Claudio Roma del Grande Fratello? Il nuovo concorrente del reality show si trova in tugurio e, dopo l’ipotetica bestemmia, pare che ci siano state un paio di ore di censura proprio in quell’area della Casa.

Secondo gli estimatori del reality show, ogni volta che Claudio parla scatterebbe la censura. Ma non finisce qui, ecco cosa riportano i colleghi di Novella 2000 in merito alla possibile squalifica del concorrente:

Claudio Roma si è mostrato arrabbiato con Signorini proprio per averlo definito “spacciatore”:

Voi non avete visto la mia presentazione? L’avete sentito cosa ha detto Alfonso? C’è una parola che non avrebbe dovuto dire. Che facevo lo spacciatore. Vogliamo dirlo? Sì, ok… ma è una parola talmente forte che non mi è mai appartenuta.

In quel momento potevi dirlo in tanti altri modi non è che non dovevi dirlo… Sono qui apposta, non mi vergogno. Sono quello che sono anche per quello che è successo ma ci sto male. Sono un po’ storto perché ci penso alcune volte, anzi ci penso sempre.

In quel momento non ho nemmeno reagito perché avrei reagito troppo male. Quando vi ho salutato io non riuscivo a farlo…