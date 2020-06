Gaffe senza precedenti in Rai e, incredibilmente, Napoli finisce nel Lazio. Tutto questo è successo durante L’Italia che fa, programma condotto da Veronica Maya. Naturalmente, l’ironico popolo di internet, ha immediatamente fatto girare il video facendolo diventare virale in pochi istanti.

L’Italia che fa, Napoli si sposta nel Lazio e Twitter “esplode”

Su Rai2, Veronica Maya ha “spostato” Napoli nel Lazio. Giusto un errore di poco conto, non trovate? Twitter è esploso immediatamente, condividendo commenti e video sull’accaduto.

Un errore che non è passato inosservato agli utenti dei social, che non hanno perso tempo a commentare lo strafalcione geografico mandato in onda sulla seconda rete di Casa Rai. “Dove mi porti? A Napoli, così ti faccio vedere il Colosseo”, si legge su Twitter. “Ne ha approfittato all’apertura delle regioni”, si legge ancora.

La Pandemia ha cambiato anche la geografia dell’Italia, Napoli si trova in una Campania che sembra più il Lazio pic.twitter.com/w1GURDlfnG — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) June 10, 2020