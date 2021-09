Le Iene torneranno su Italia 1 dai primi giorni di ottobre. In attesa di scoprire chi dovrebbe guidarci tra servizi e indiscrezioni choc, il nome di Elodie alla conduzione si avvia verso la conferma ma non debutterà dall’inizio.

Le Iene si preparano a tornare in onda su Italia 1 da inizio ottobre. Ancora con il rebus conduzione dopo l’uscita di Alessia Marcuzzi, chi prenderà il suo posto? – scrive il buon Giuseppe Candela via Dagospia – Il nome di Elodie, anticipato da Tvzoom, risulta confermato ma il suo sbarco avverrebbe solo da gennaio . Prima si vagliano nomi femminili differenti, anche con appeal social.

Sul fronte maschile, invece, rispunta incredibilmente fuori il ritorno alla conduzione di Nicola Savino. Nel frattempo, sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino ci parla di una iena pronta a lasciare Mediaset per trasferirsi in Rai:

Gente che arriva, gente che parte. Le Iene perdono un inviato che da tempo collaborava con la trasmissione di Davide Parenti, stiamo parlando di Alessandro Politi che nei mesi scorsi si è occupato di Covid e pandemia in molti servizi. Il giornalista saluta la trasmissione di Italia 1 per approdare in Rai, sarà infatti tra gli inviati di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele.