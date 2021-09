Crisi tra Elodie e Marracash? “Gira voce che…”, la segnalazione

A distanza di qualche mese dall’ultima volta, torna a farsi spazio la voce di una possibile crisi tra Elodie e Marracash. Era l’inizio dell’estate di due anni fa quando la coppia si conobbe in occasione della realizzazione del video di Margarita. Da allora i due cantanti si innamorarono conferma la loro relazione due mesi dopo con la loro prima foto ufficiale.

Elodie e Marracash sono in crisi?

Adesso però si fanno spazio nuovamente le voci di una presunta crisi tra Elodie e Marracash dopo che già in passato la cantante era intervenuta per chiarire la situazione tra i due. Dopo la quarantena, infatti, Elodie aveva deciso di prendere casa da sola ed a FQMagazine aveva spiegato:

Abbiamo avuto discussioni come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata.

Da diverso tempo, tuttavia, la coppia non appare più insieme e questo avrebbe incrementato i dubbi circa un possibile momento “no”.

Ad intervenire ora sulla vicenda è stata anche l’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, che attraverso le sue Instagram Stories ha reso nota una segnalazione che le sarebbe giunta, commentando:

Gira voce che ci sia una crisi di coppia tra Elodie e Marracash. Sarà vero? Finché non avremo delle dichiarazioni non possiamo ovviamente dirlo, però non si vedono più insieme i due.

Come saggiamente spiega Deianira, per dirlo non resta che attendere la prossima mossa da parte dei diretti interessati.

