La Talpa, Maria De Filippi ha pensato un nome bomba: ecco di chi si tratta

Come ben sapete, La Talpa tornerà – prima o poi – in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. A quanto pare, secondo Nuovo TV, Maria De Filippi avrebbe già trovato il nome (bomba) per la conduzione.

La Talpa, Maria De Filippi ha pensato un nome bomba

Pier Silvio Berlusconi ha precisato che il progetto verrà lanciato da Mediaset e, al tal proposito, proprio la squadra di Maria De Filippi ci starebbe lavorando:

Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa. La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale. A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito.

Attualmente non sappiamo quando La Talpa verrà mandata in onda ma, secondo Nuovo TV, Maria De Filippi vorrebbe Silvia Toffanin alla conduzione: cosa ne pensate?