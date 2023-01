Marco Salvati, autore di Avanti un altro e moltissimi altri programmi TV, ospite di Casa Pipol ha parlato de La Talpa svelando se tornerà o meno in onda. Spazio poi, per altri retroscena del piccolo schermo come il numero di puntate dell’Isola dei Famosi in partenza dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi, La Talpa e Temptation Island: ultimi spifferi TV

“L’Isola riparte ufficialmente dopo il GF vip e al momento sono previste dieci puntate”, ha svelato Parpiglia.

Salvati, a tal proposito, ha svelato alcuni retroscena su La Talpa:

Dietro La Talpa è successo di tutto. Quando Mediaset comprò i diritti io ho lavorato in grande segreto ad un nuovo adattamento. Poi è passato a Fascino e là è rimasto. Credo che Maria De Filippi non se ne sia più interessata ed è rimasto negli scatoloni e mi dispiace perché quello sarebbe veramente un ritorno spettacolare. Noi ci divertivamo a disseminare indizi ovunque, facevamo delle cose pazzesche. Facciamo una petizione per farlo ritornare!

“Credo che facciano doppio Temptation Island quest’anno, al posto della Talpa”, ha precisato Parpiglia.

“Donnamaria attratto da Alberto?”: Elenoire Ferruzzi dice la sua e svela se la vedremo all’Isola dei Famosi#gfvip #donnamaria #edoberto https://t.co/6bJySPflA0 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 18, 2023