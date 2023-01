Secondo Luca Onestini il ruolo di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip mancherebbe di obiettività: il motivo? La forte mole di commenti negativi alla sua persona da quando si trova all’interno del reality show.

L’ex tronista dall’umore alto tutta la vita ha accusato la regina dei social di essere poco obiettiva in quanto amica di Soleil Sorge, sua ex fidanzata.

Giulia Salemi si è presa qualche ora di tempo per rispondere alle accuse di Onestini ed è arrivata con un tweet:

Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni!